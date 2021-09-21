الامارات | الشارقة للإعلام تشارك في فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة للإعلام تشارك في فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» عن مشاركتها في فعاليات «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2021» في الشارقة كشريك استراتيجي بهدف إثراء الحدث الدولي من خلال تقديم رؤى وخبرات المدينة في تعزيز دور الاتصال الحكومي في الشارقة والإمارات والمنطقة، وتأهيل الكوادر الإعلامية بأحدث الرؤى والتجارب، وتفعيل دور الصناعات الإبداعية في الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس مدينة الشارقة للإعلام الدكتور خالد عمر المدفع: «تحرص شمس دائماً على المشاركة في الحراك الإعلامي في إمارة الشارقة والإمارات انطلاقاً من دورها الرائد في دعم قطاع الإعلام في الدولة والمنطقة والمساهمة في تعزيز مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للإعلام والثقافة والحضارة».

وأضاف: «سعداء بشراكتنا الاستراتيجية الممتدة مع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وسنقوم بالمشاركة في العديد من الفعاليات الرئيسية من أجل تعزيز حضورنا في هذا المحفل الإعلامي الكبير والمساهمة في إنجاحه من خلال تقديم خبراتنا ورؤيتنا في مستقبل الصناعات الإبداعية الذي يمثل الإعلام المحرك الرئيسي لها، بجانب إبراز إمكانات شمس لتطوير قطاع إعلامي تقوده التكنولوجيا الحديثة وكيفية تفعيل دور أكبر للشباب في منظومة العمل الإعلامي».

وتنطلق الدورة العاشرة من المنتدى الدولي لاتصال الحكومي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يومي 26 و27 من سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «دروس الماضي، تطلعات المستقبل».

وتشارك مدينة الشارقة للإعلام «شمس» في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي من خلال تنظيم ورشتي عمل على مدى يومي 26 و27 سبتمبر 2021. تركز ورشة العمل الأولى على «صناعة البودكاست رافق جمهوك أينما كان» التي ستركز على إمداد الإعلاميين بعدد من المهارات التي ستؤهلهم لاختيار أفضل الموضوعات التي تناسب اهتمامات الجمهور، كما ستركز على كيفية صناعة محتوى مسموع جاذب، وبناء خطط العمل الفعالة، ومعرفة سبل التأثير في البودكاست. وتقدم ورشة العمل محطة «سكاي نيوز» الإخبارية.

أما ورشة العمل الثانية «صناعة المحتوى لمنصات التواصل الاجتماعي»، ستلقي الضوء على تعريف المحتوى الجيد، وكيفية معرفة الجمهور المستهدف، بجانب المحتوى التفاعلي وكيفية توظيفه كوسيلة لتحقيق رفاهية المجتمع. وتقدم ورشة العمل «أكاديمية الإعلام الجديد».

ويشارك الدكتور خالد عمر المدفع، في فعالية «حديث الاتصال الحكومي»، إذ سيستعرض موضوع «الإعلام وصناعة الإبداع في الاقتصاد والمجتمع» ودوره في تعزيز القوة الناعمة للمجتمعات والدول، وخلق فرص جديدة في الاقتصادات، بجانب إبراز دور شمس في الصناعة في الإمارات، وكيفية إشراك الاتصال الحكومي في منظومة الصناعات الإبداعية.

كما يشارك مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس» شهاب الحمادي في «ملتقى شباب الشارقة الثالث» الذي سينعقد على هامش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بعنوان «دروس من الماضي.... تطلعات للمستقبل»، وسيتم استعراض دور قطاع الإعلام بشكل عام ودور «شمس» بشكل خاص في دعم دور الشباب للمساهمة في مسيرة الاستعداد للخمسين في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

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