نهيان بن مبارك: المتطوعون يجسدون قيم الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لـ«إكسبو 2020 دبي» بجهود 30 ألف متطوع سيسهمون في تقديم نسخة استثنائية من «إكسبو» الدولي حين تجمع الإمارات العالم من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022.

وقال معاليه: يتزامن تنظيم «إكسبو 2020» مع احتفالات اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجسد متطوعو «إكسبو 2020» القيم والمبادئ التي قامت عليها دولتنا، فهم من جنسيات وانتماءات ومجموعات عمرية متنوعة، وسيسافرون من مختلف الإمارات السبع للانضمام إلينا مع استعداداتنا للترحيب بالعالم بروح التعاون والتسامح والتفاؤل بالمستقبل.

وأضاف معاليه: تفصلنا أيام معدودة عن انطلاق «إكسبو 2020»، الذي يترقبه العالم أجمع، ويظهر المتطوعون حماساً منقطع النظير، وعزيمة والتزاماً مستمداً من إرث الإمارات الراسخ في التميز والنجاح حتى مع التحديات التي واجهتنا في ظل جائحة «كوفيد - 19»، نحن ممتنون لحماسهم وإخلاصهم المتجذر في فهمهم لما يمكن أن يحققه «إكسبو 2020 دبي» للإمارات والعالم، وبدعمهم، فإن «إكسبو 2020» جاهز تماماً لتحقيق مهمته في صنع مستقبل أفضل للإنسان والكوكب، في دولة الإمارات وخارجها. ولقد أكمل المتطوعون في «إكسبو 2020» أكثر من 40 ألف ساعة تدريب حتى الآن، وأظهروا جاهزيتهم لاستقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم اعتباراً من أول أكتوبر.

وحضر آلاف المتطوعين تجربة تعريفية في مركز دبي للمعارض بموقع «إكسبو 2020 دبي»، وهي واحدة من 13 جلسة مماثلة مصممة للتعليم والإلهام، مع الالتزام التام بإجراءات السلامة الخاصة بـ «كوفيد-19» حيث تم تصميم برنامج تدريب المتطوعين المكثف في «إكسبو 2020» لمنحهم مهارات ومعارف أساسية تتعلق بأدوارهم، مع إظهار كرم الضيافة الإماراتية الأصيلة التي ستساعد في ترك ذكريات لا تنسى لدى الملايين من زوار الحدث العالمي على مدى أشهره الستة.

وخاض المتطوعون في «إكسبو 2020» رحلة تدريب عامرة بالمشاركة لضمان جاهزيتهم للحدث، شملت التعليم الإلكتروني وحصص التدريب المباشر وجهاً لوجه مع خبراء «إكسبو 2020». ويتشكل فريق المتطوعين في «إكسبو 2020» من طلبة جامعات وموظفين في جهات عامة، وربات بيوت ومتقاعدين، بالإضافة إلى أصحاب الهمم، ويشكل المواطنون الإماراتيون 45% من المتطوعين، الذين يمثلون معاً أكثر من 135 جنسية وتتراوح أعمارهم بين 18 و79 عاماً. وسيلعب المتطوعون دوراً محورياً في إدارة العدد الهائل من التجارب والفعاليات المتنوعة التي ستقام خلال «إكسبو 2020».

وقالت المتطوعة الإماراتية سعاد المرزوقي «19 عاماً»: فخورة بعملي متطوعة بـ«إكسبو 2020 دبي»، خاصة أنها أول تجربة لي كعمل في أجواء احترافية عالمية، وأنا واثقة بأنني سأتعلم الكثير هنا، أكثر مما كنت سأتعلمه في أيّ مكان آخر، خاصة من حيث التعامل مع الزوار على اختلاف ثقافاتهم وعاداتهم.

وقال المتطوع سمير مازومدار «21 عاماً» من الهند: يسرني أن أكون جزءاً من هذا الحدث الرائع والضخم، والذي تستعد له دولة الإمارات منذ سنوات، وأتطلع إلى أن أشهد العديد من الأحداث وكواليس الفعاليات، ليس فقط كزائر، بل كمساهم فيها أيضاً.

وقالت المتطوعة الأسترالية كارديلا كولسون «57 عاماً»: أنا فليبينة الأصل، ولكنني هاجرت إلى أستراليا، لذلك أعتبر نفسي مواطنة عالمية، أشعر بالسعادة لأنني أشارك في هذا الحدث التاريخي، حيث بإمكان أحفادي أن يفخروا بي في المستقبل، المشاركة في «إكسبو 2020» تعتبر تجربة العمر، أبلغ من العمر 57 عاماً الآن، ولكنني متشوقة للعمل في هذا الحدث وأتطلع بفارغ الصبر للتعرف على أشخاص متنوعين من مختلف أنحاء العالم.

أما المتطوع الإماراتي كنان عبدالغني «28 عاماً»، فقد أكد أنه انضم إلى متطوعي «إكسبو 2020» لرغبته في خدمة بلاده ورد جزء من فضلها عليه.