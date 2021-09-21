بلدية أبوظبي تسند تطوير طريق الكورنيش لـ «إي إس جي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعلنت مجموعة ستاليونز الإمارات «إي إس جي» - المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتابعة للشركة العالمية القابضة ومقرها أبوظبي - أمس حصولها على عقد لمدة 3 سنوات من بلدية مدينة أبوظبي لتطوير المساحات العامة والمناظر الطبيعية في طريق كورنيش بأبوظبي.

وبموجب هذا العقد، سيتم تكليف شركة «جلف ديونز» التابعة لمجموعة «إي إس جي» بدعم وتنفيذ أعمال الصيانة التشغيلية الخاصة بتطوير المساحات العامة والمناظر الطبيعية في طريق الكورنيش ابتداءً من قصر الإمارات وحتى ميناء زايد، بمساحة تضم 600 ألف متر مربع من المساحات العامة و250 ألف متر مربع من المساحات الخضراء، وذلك في أكبر مشروع عام من نوعه تابع للبلدية في أبوظبي.

وقال كايد كورما، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إس جي» ستاليونز الإمارات: تمتلك الشركة واحدة من أقوى وأبرز وحدات الأعمال المتخصصة في تطوير المساحات العامة والمناظر الطبيعية بدولة الإمارات، ونحن سعداء بإسناد أعمال هذا المشروع العام الحيوي من بلدية مدينة أبوظبي إلى «إي إس جي» التي تمتلك أكثر من 15 عاماً من الخبرات الطويلة والمعرفة الواسعة في تنفيذ مشاريع ضخمة وحيوية تابعة لكلا القطاعين العام والخاص، كما نفخر بسجل إنجازات الشركة في تسليم كل مشروع بنجاح، وبما يتوافق مع المواصفات المحددة، ونشهد حالياً نمواً متسارعاً في هذا القطاع.

وتوفر مجموعة «إي إس جي» من خلال ذراعها المتخصصة في تطوير المساحات العامة والمناظر الطبيعية، محفظة واسعة من الخدمات بما فيها صيانة المساحات العامة وتركيب أنظمة الري وترميمها. وتتخصص الشركة في تنفيذ المشاريع الكبرى لصالح الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ونجحت في تنفيذ سلسلة من المشاريع الحيوية خلال السنوات العشر الأخيرة، بما فيها فندق الانتركونتيننتال مارينا بطين الجديد، وأعمال التشغيل والصيانة في قصر الوطن، والمنطقة الجنوبية من طريق أبوظبي - دبي السريع.