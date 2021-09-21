الامارات | «دبليو كابيتال» توفر 100 فرصة تدريبية بـ «الوساطة العقارية» للإماراتيين

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبليو كابيتال» توفر 100 فرصة تدريبية بـ «الوساطة العقارية» للإماراتيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إطلاق برنامج «الوسيط العقاري» الذي يوفر فرصاً تدريبية للمواطنين الإماراتيين بقطاع الوساطة العقارية بالتعاون مع الأكاديمية الإدارية والعقارية بدبي، الأولى من نوعها في دولة الإمارات والشرق الأوسط.

ويوفر البرنامج الذي تتبناه الشركة 100 فرصة تدريبية للمواطنين بقطاع الوساطة العقارية عن طريق الأكاديمية الإدارية والعقارية، على أن يكون المتدرب من مواطني دولة الإمارات الحاصلين على الثانوية العامة، فيما تصل مدة البرنامج إلى 15 ساعة تدريب.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة وليد الزرعوني، إن المشارك في البرنامج سيحصل على شهادة وسيط عقاري صادرة عن الأكاديمية الإدارية العقارية وشهادة وسيط عقاري صادرة عن معهد ميتشغان العقاري بأميركا.

وأكد أن الهدف من الموضوع هو تمكين المواطنين للدخول في الوساطة العقارية، وتأتي بالتزامن مع إطلاق الحزمة الثانية لمشاريع الخمسين التي تركز على إتاحة فرص التوظيف أمام المواطنين وتوفير الدعم الحكومي لتمكين كافة المواطنين من العمل في شتى المجالات ومنها القطاع العقاري.

وأفاد الزرعوني بأنه يجب التركيز أكثر على القطاع العقاري كنقطة جذب لعمل المواطنين في القطاع الخاص لأسباب عدة، لأن القطاع العقاري متنوع ومتعدد وبه الكثير من المجالات والخدمات، كما أنه قادر على استقطاب آلاف المواطنين غير العاملين وذلك في قطاعات مثل السمسرة والتطوير العقاري والتدقيق المالي.

وتحدث الزرعوني: «المقاولات أو التطوير العقاري أو الخدمات المساندة بالقطاع يمكنها استيعاب عدد كبير من المواطنين الذين يرغبون بالعمل لدى القطاع أو إطلاق مشروعهم بالقطاع».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news