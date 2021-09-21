الامارات | 7 ضوابط وقائية لمنع الحوادث أثناء شحن السيارات الكهربائية

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ضوابط وقائية لمنع الحوادث أثناء شحن السيارات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت وزارة الداخلية ممثلة في القيادة العامة للدفاع المدني سبعة تعليمات وقائية للحد من وقوع حوادث الحرائق أثناء شحن السيارات الكهربائية في المنازل، إذ أكدت ضرورة فحص نظام الشحن الكهربائي دورياً من قبل فني مختص، وعدم استخدام مقبس كهربائي يستخدم دائرة كهربائية واحدة مدمجة مع أعمال أخرى، وعدم وضع أصابع اليد في وصلة الشحن الخاصة بالمركبة.

وحثت السائقين على تجنب غسل المركبة أثناء عملية الشحن، وعدم ترك الأطفال دون رقابة بالقرب من المركبة أثناء عملية الشحن، ولا تسمح لهم بالعبث أو اللعب بسلك الشاحن، والتأكد دورياً من أن سلك الشحن في حالة جيدة، ولا تقوم بعملية الشحن في حال وجود أي ضرر على السلك، والتأكد من توصيل سلك الشاحن بمقبس التيار الكهربائي مقاوم للعوامل الجوية أثناء الشحن.

في سياق متصل، نظمت أكاديمية الدفاع المدني، أخيراً، ورشة عمل تدريبية افتراضية لمنتسبيها، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، لتعريفهم بكيفية التعامل مع حوادث حرائق السيارات الكهربائية، وطرق السيطرة عليها وإخمادها والوقاية منها، بهدف تأهيل وتدريب رجال الدفاع المدني على اتباع إجراءات السلامة الصحيحة والمعتمدة في حال وقوع حادث حريق. وقال قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، إن القيادة العامة للدفاع المدني تحرص على مواكبة التطور العالمي، وتسير على نهج حكومة الدولة في استشراف المستقبل للتعامل مع مختلف التحديات من خلال تأهيل الكادر البشري، وتوظيف كل الأدوات والتقنيات، لحفظ الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

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