اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 17:40
محمد بن راشد
الإمارات

ع+ ع-

 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الاثنين، قانون إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «أصدرنا اليوم قانون إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية.. تضم واحة دبي للسيليكون والمنطقة الحرة بمطار دبي ودبي كوميرسيتي وتضم 5000 شركة.. السلطة ستكون تحت رئاسة الشيخ أحمد بن سعيد ويعاونه الدكتور محمد الزرعوني رئيساً تنفيذياً.. كل التوفيق لهم».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا