محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 17:40
الإمارات
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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الاثنين، قانون إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «أصدرنا اليوم قانون إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية.. تضم واحة دبي للسيليكون والمنطقة الحرة بمطار دبي ودبي كوميرسيتي وتضم 5000 شركة.. السلطة ستكون تحت رئاسة الشيخ أحمد بن سعيد ويعاونه الدكتور محمد الزرعوني رئيساً تنفيذياً.. كل التوفيق لهم».
المصدر: الاتحاد - أبوظبي