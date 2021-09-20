المرصد العربي لحقوق الإنسان يعرب عن رفضه قرار البرلمان الأوروبي بشأن الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي عن رفضه التام للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.. وأكد أنه تضمن معلومات غير صحيحة ومغالطات لا تستند إلى حقائق أو أدلة موضوعية، في الوقت الذي يتجاهل فيه الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات في هذا المجال.

وقال المرصد - في بيان أصدره اليوم - إن ما تضمنه قرار البرلمان الأوروبي من مفردات غير مقبولة، يمثل تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات، وأنه لا يوجد في قاموس العمل البرلماني الدولي ما يخول منظمة برلمانية إقليمية تقييم حالة حقوق الإنسان في دول تقع خارج نطاقها الإقليمي.

وشدد على أن الدول العربية بوجه عام تولي اهتماماً كبيراً على جميع المستويات بملف حقوق الإنسان .. مشيراً في هذا الصدد إلى إطلاقها خلال الفترة الأخيرة مبادرات رائدة في مجال حقوق الإنسان، سواء على المستوى الوطني أو العربي، ما يجعل لها الريادة في هذا المجال.