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الامارات | إعادة اعتماد مستشفى د. سليمان الحبيب-دبي من قبل اللجنة الدولية المشتركة للاعتماد (JCI)

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة اعتماد مستشفى د. سليمان الحبيب-دبي من قبل اللجنة الدولية المشتركة للاعتماد (JCI) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمت إعادة اعتماد مستشفى د. سليمان الحبيب-  دبي من اللجنة الدولية المشتركة JCI) (للمرة الثالثة)،

ويشار إلى أن مستشفى د. سليمان الحبيب - دبي يقدم خدمات رعاية صحية شاملة متعددة التخصصات تتراوح من الطب الباطني ,طب الأطفال إلى جراحة الأوعية الدموية و خدمات جراحة العيون ,الليزك ,الصرع وجراحة القلب و  يتوفر لدينا اكثر  من 60 تخصصا

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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