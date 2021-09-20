الامارات | إعادة اعتماد مستشفى د. سليمان الحبيب-دبي من قبل اللجنة الدولية المشتركة للاعتماد (JCI)

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة اعتماد مستشفى د. سليمان الحبيب-دبي من قبل اللجنة الدولية المشتركة للاعتماد (JCI) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمت إعادة اعتماد مستشفى د. سليمان الحبيب- دبي من اللجنة الدولية المشتركة JCI) (للمرة الثالثة)، ويشار إلى أن مستشفى د. سليمان الحبيب - دبي يقدم خدمات رعاية صحية شاملة متعددة التخصصات تتراوح من الطب الباطني ,طب الأطفال إلى جراحة الأوعية الدموية و خدمات جراحة العيون ,الليزك ,الصرع وجراحة القلب و يتوفر لدينا اكثر من 60 تخصصا تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App