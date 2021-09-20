«إكسبو 2020».. صديق أصحاب الهمم

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

يستحق «إكسبو 2020»، أن يوصف بصديق «أصحاب الهمم»، لما يوفره الحدث العالمي لهذه الفئة من امتيازات وخدمات تجعل من زيارتهم للفعاليات وتفقدهم الأجنحة رحلة ممتعة. ويسعى «إكسبو دبي» إلى أن يكون الأفضل في التاريخ من حيث تيسير وصول أصحاب الهمم، ويمنح المعرض زواره من هذه الفئة تذاكر مجانية، كما يحصل واحد من مرافقيهم على خصم نسبته 50%، ويشكل ذلك جزءاً من التزام الإمارات بتمكين هذه الفئة، وللاستفادة من هذه الميزة، وسيطلب منهم تقديم بطاقات أصحاب الهمم المعتمدة حكومياً في بلدانهم، على غرار بطاقة أصحاب الهمم، وبطاقة «سند»، في الإمارات، وخطاب استحقاق الضمان الاجتماعي على غرار بدل المعيشة لأصحاب الهمم «دي. إل. إيه.»، ومدفوعات الاستقلال الشخصي «بي. آي. بي.»، وبطاقة الاتحاد الأوروبي لأصحاب الهمم، والبطاقة الأميركية لأصحاب الهمم «إيه.دي.إيه.»، والبطاقة الفرنسية لأصحاب الهمم، وغيرها. ويتيح تطبيق «بوديوم» المصمم خصيصاً لأصحاب الهمم من زوار «إكسبو 2020»، التجول في موقع الحدث ومعرفة المميزات المتاحة لهم في كل جناح، فضلاً عن إيجاد خدمات تيسير الوصول بسرعة للمواقع والفعاليات.وتتضمن قائمة الامتيازات التي يقدمها المعرض لزواره من أصحاب الهمم، تيسيرات الوصول لمساعدة من يعاني ضعفاً بصرياً أو سمعياً، إلى جانب التوحد، أو الضعف الفكري، أو الخرف، أو الصرع الحساس للضوء، أو الحركة المحدودة. ويوفر المعرض لزواره من أصحاب الهمم وسائل النقل، ومواقف للسيارات الخاصة بمطارات دبي، ومترو دبي، وحافلات «إكسبو»، وسيارات الأجرة، ومواقف السيارات في «إكسبو 2020»، وكذلك النقل من موقف السيارات، وداخل موقع الحدث.