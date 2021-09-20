معالم جذابة تترقب زوار إكسبو.. حديقة طائرة وشلالات تتحدى الجاذبية



ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

قبل أيام، أُزيح الستار عن اثنين من المعالم الجذابة التي لا يمكن تفويتها في معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يستمر ستة أشهر، اعتباراً من أكتوبر حتى مارس المقبل، تحت شعار «تواصل العقول.. وصنع المستقبل».

المعلم الأول، هو الشلالات التي تتحدى الجاذبية، وهي بمثابة صفائح مائية عملاقة تنحدر على جدران عمودية بارتفاع 13 متراً، وتتدفق نهاراً نحو حلقة نارية تم إنشاؤها باستخدام الهيدروجين النقي.

وبعد حلول الظلام، يتغير مسارها لتتحدى الجاذبية الأرضية متدفقة نحو الأعلى، على أنغام مقطوعة أوركيسترالية أبدعها الملحن رامين جوادي مؤلف موسيقى المسلسل الشهير «صراع العروش» والحائز على عدة جوائز.

أما المعلم الثاني فهو حديقة الثريا الطائرة التي ترتفع 55 متراً عن سطح الأرض، وتعتبر المكان المثالي لمشاهدة المتنزه المحاط بالمناظر الطبيعية، حيث يمكنك رؤية النباتات والحيوانات الرائعة بما في ذلك أشجار اللهب الأصفر، والتي يتم الوصول إليها من خلال الكبائن الدوارة. وتقع الحديقة داخل متنزه اليوبيل الذي يحتوي على العشرات من منافذ الأطعمة، ومنشآت فنية ضخمة، فضلاً عن مسرح اليوبيل، والشلالات، وسوق عالمي وملعب.

وذكر موقع «Time Out» أن دبي تستضيف أول معرض إكسبو على الإطلاق يقام في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويقدر المنظمون أن 25 مليون زائر سيصلون إلى الإمارة خلال فترة المعرض، وهناك العديد من الأجنحة والتجارب المذهلة التي تم الإعلان عنها بالفعل.