إكسبو.. إيقاع يحرّك العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تحت شعار «إيقاع يحرّك العالم ويربط أرجاءه»، يستعد زوار الحدث العالمي الأضخم «إكسبو 2020» للاستمتاع بباقة من أبرز الفعاليات الترفيهية والموسيقية والاستعراضية، التي تقام في ساحات المعرض المختلفة وداخل أجنحة الدول في «إكسبو»، حيث خصصت بعض الأجنحة مساحات لتقديم فقرات فنية بأصوات غنائية واستعراضات جماعية من مختلف البلدان، للتعرف إلى ثقافاتها من خلال فنونها، ضمن تجربة ترفيهية شاملة معززة للحواس.

الإيقاع الأفريقي

مجموعة من عازفي الإيقاع الأنغوليين من فناني الجيل الجديد، يقدمون إلى زوار الجناح الأفريقي، تجربة موسيقية استعراضية إبداعية على نغمات قرع الطبول، في عرض يجسد التعايش الموسيقي الانتقائي بين الجذور الموسيقية التقليدية والموسيقى العالمية، إلى جانب عرض آخر لأربعة راقصين تقليديين يرقصون على إيقاع موسيقى باتوك التي يجتمع الراقصون فيها على شكل دائرة ويجسد هذا الرقص التقليدي والإيقاع جمال الثقافة الأنغولية والأفريقية.

استوديو الموسيقى

وضمن جناح جامايكا، سيتم تقديم حفلات موسيقية بشكل يومي، يقدمها مبدعون وفنانون من جامايكا، للتعرف إلى ثقافاتها وفنونها ودورها في ربط العالم، كونها حلقة وصل لوجستية، وتم تخصيص مساحة داخل الجناح بعنوان «استوديو الموسيقى»، الذي يسلط الضوء على مجموعة من أشهر وأهم الموسيقيين والفنانين والمنتجين، كما يضم أعمالاً فنية في حاويات الشحن مستوحاة من المسابقة الدولية السنوية لملصقات موسيقى ريغي في جامايكا.

الترنيمة الحورية

جمهور وزوار إكسبو على موعد مع الاستمتاع بأداء «الترنيمة الحورية» في جناح سوريا، والتي تعد أقدم تدوين موسيقي عرفته البشرية، واكتشفت في أوغاريت، وهي مجموعة موسيقية تعود لأكثر من 3500 عام، نُقشت بالكتابة المسمارية على ألواحٍ طينية أثرية يعود تاريخها إلى أكثر من 1400 عام، واحتوى أحد الألواح الصلصالية المُكتشفة على كلمات ترنيمة الحُورية، ما جعل منها أقدم عمل موسيقيٍ متكامل تم تلحينه في العالم.

Step Afrika

يستمتع زوار «إكسبو» بمشاهدة، Step Afrika، التي تعتبر واحدة من أفضل فرق الرقص الأميركية الأفريقية في جناح الولايات المتحدة، إذ يجمع أسلوبهم في الرقص الإيقاعي مجموعة من أشكال الرقص والفن المعاصر التي تدمج الأغاني ورواية القصص والفكاهة ومشاركة الجمهور في تجربة فنية فريدة وحقيقية.

عرض مغربي

للتعرف إلى أساسيات ثقافة المغرب ومجتمعه، سيتم تقديم العرض الشعبي المغربي، الذي يتضمن فقرات استعراضية وغنائية راقصة، لفرق شعبية تظهر أساليب الاستعراضات المغربية المختلفة، وتستعرض الآلات الموسيقية التقليدية في المغرب التي تستخدم في الحفلات والمهرجانات الموسيقية.

باليه السنغال

تحت عنوان «تحرك على إيقاع باليه السنغال الوطنية»، تستعرض هذه الفعالية المفعمة بالطاقة والآلات الإيقاعية التنوع الثقافي لهذا البلد الرائع، وتسلط الضوء على انفتاحه على العالم.

آسيا الحقيقية

في معرض «ماليزيا - آسيا الحقيقية» الثقافي، سيتعرف زوار إكسبو 2020 إلى الثقافة الماليزية المذهلة والآسرة مع مجموعة مميزة من العروض التي تستعرض ثراءها وتراثها المتنوع، حيث يجتمع في هذا المعرض مجموعة متنوعة وفريدة من الموسيقى التقليدية والرقصات الاستعراضية التي تنقل الطابع الأصيل لماليزيا.

استقاء الإلهام

يقدم جناح أيرلندا لزوار «إكسبو 2020» بصفتها مكاناً استثنائياً لاستقاء الإلهام، بما لها من إرث ممتد وعميق من البراعة، والخيال، والابتكار، المشاركة في ورش عمل، والتعلّم، والابتكار، والاستمتاع بالموسيقى والعروض الترفيهية مع برنامجها المميز والمتنوع «منابع الإلهام»

مقطوعات بيتهوفن

يقدم الجناح الألماني عروضاً ترفيهية تثقيفية في «إكسبو 2020»، من أبرزها أنه سيوفر فرصة الاستمتاع إلى موسيقى مستوحاة من مقطوعات بيتهوفن الشهيرة والتي تعزفها فرقة من الروبوتات ضمن فعالياته.