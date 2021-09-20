أذربيجان..«بذور المستقبل»

ابوظبي - سيف اليزيد - هناء الحمادي (أبوظبي)

تشارك أذربيجان في إكسبو دبي 2020 بتقاليدها العريقة في الضيافة والثقافة والمعتقدات الشعبية والملابس الوطنية والمهرجانات وسبل الترفيه، وتقدم لزوار الحدث الأهم عالمياً فرصة للتعرف على هذه التقاليد الوطنية المحفوظة في الذاكرة الوطنية لهذا البلد.

ويستوحي جناح أذربيجان تصميمه المعماري من عنصرين طبيعيين هما «الشجرة والورقة»، حيث تشكل الشجرة الهيكل الارتكازي للمبنى تظللها ورقة خضراء مسطحة تشكل سقف الجناح بكامله، وخلال التجول يمكن للزائر اكتشاف المزيد من المعلومات عن جناح أذربيجان في معرض «إكسبو 2020» بمنطقة الاستدامة، بمساحة تصل إلى نحو 1300 متر مربع من البساتين وممرات المشي، حيث يركز الجناح على البيئة في بساطة تصميمه واكتسائه باللون الأخضر. ويعمل الجناح المستلهم من الطبيعة، والمغطى بسقف على شكل ورقة شجر، على تشجيع الزوّار على تذكر أثر اختياراتهم الفردية واختيار الاستثمار في المستقبل، لاستعادة التوازن إلى عالمنا الطبيعي.

بذور المستقبل

يجسد التصميم المستلهم من الطبيعة الشعار الرسمي للجناح وهو «بذور المستقبل»، في رسالة مفادها أن الاستثمار في المستقبل اليوم يتيح للشعوب تحقيق التنمية المستدامة وتحسين بيئات معيشتهم وعملهم.

ويتيح الجناح لزواره فرصة إدراك دورهم في التأثير على المنظومات البيئية والاجتماعية من حولهم، ويتمتع الجناح بتصميم شفاف يغمره النور، ويزخر بالعديد من الفعاليات المتميزة وفرص الالتقاء والتعارف، تماماً كما هو الحال في البلد المضياف أذربيجان. ويوفر التصميم لزوار الحدث العالمي وجهة مثالية للتفكير في القضايا الرئيسة المتعلقة بالتنمية المستدامة. ويشغل المبنى مساحة قدرها 2086 متراً مربعاً، إضافة إلى 1300 متر مربع من الحدائق ومسارات المشي. ويحتوي الجزء الخارجي من المبنى على فتحات خشبية متدفقة تتحرك من جانب إلى آخر على مساحة من ما يقرب من 3000 قدم مربع، وسيسمح الشرائح المفتوحة للضوء الطبيعي بالانتشار إلى الداخل وإضفاء السطوع على الجناح الداخلي، بينما يسمح الجانب المفتوح المواجه للشمال من المبنى بتهوية هواء أفضل وتقليل استهلاك الطاقة. في الداخل، سيتم الترحيب بالزوار من خلال أربعة مستويات تمثل محيطات حيوية مختلفة وتقدم ثروة من المعلومات حول أذربيجان. متصل بواسطة السلالم المتحركة، ويحتفل كل مستوى جانب مختلف من البلاد، بما في ذلك المناظر الطبيعية الجغرافية المختلفة، ومناطق المناخ، والتقاليد الثقافية المتنوعة الرائعة. يحتوي الطابق العلوي «الرابع» على مطعم وشرفة مفتوحة تطل على المنطقة المحيطة. المساحة مرنة بحيث يمكن إعادة ترتيبها واستخدامها لأغراض متعددة. عند الانتهاء من المعرض، سيتم تفكيك الجناح وإعادة بنائه في العاصمة الأذربيجانية باكو.

مذاق

يتميز المطبخ الأذربيجاني اليوم بمميزات فريدة من نوعها قام على تقديمها السكان الأصليون في البلاد، بالنسبة للأذربيجانيين الغذاء جزء هام من ثقافة البلد وهو متأصل بعمق في تاريخ وتقاليد وقيم الأمة.

أزياء

تتميز الأزياء الوطنية في أذربيجان بجمالها وابتكارها، وبخاصة ملابس النساء التي دائماً ما تجدها مزينة بتطريز معقد مع قطع ذهبية جميلة، وترتدي المرأة الملابس من الحرير والرجال من النسيج والكشمير المحلي الصنع.

مهرجانات

تتميز أذربيجان بالكثير من المهرجانات وخاصة الغذائية، وهو مهرجان ثقافي يقام كل عام في منطقة غويشاي، ويعرف باسم مهرجان الرمان، وهو مهرجان يتميز بأطباق أذربيجانية قائمة بالأساس على فاكهة الرمان، ويقام خلاله مواكب احتفالية مع الرقصات والموسيقى الأذربيجانية التقليدية.