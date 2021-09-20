المفوض العام للمشاركة المصرية بالمعرض: الإمارات ومصر جارتان في «إكسبو»

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

أكد رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية عن وزارة التجارة والصناعة بمعرض «إكسبو 2020»، الدكتور أحمد مغاوري، أن الجناح المصري بالمعرض يعكس ثقل ومكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد مغاوري، خلال حديثه لـ «الاتحاد»، حرص الدولة المصرية على المشاركة بجناح متميز، مشدداً على أن بلاده تستهدف أن يكون الجناح المصري من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير، وذلك بفضل ما تتمتع به مصر بحضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة، فضلاً عن حركة التنمية المستدامة التي خاضت مصر غمارها على مدار السنوات القليلة الماضية. وأوضح مغاوري أن الجناح المصري يقع في منطقة الفرص والتي تعتبر أهم منطقة بـ«إكسبو دبي»، خاصة أنه بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يعكس أهمية العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، لا سيما لما تتميز به من خبرات وتتمتع به حضارتها العريقة وتنفرد به الشخصية المصرية من سمات متميزة عبر التاريخ، لافتاً إلى أن الجناح المصري سيشهد طوال مدة الـ«إكسبو» إقامة 103 فعاليات تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية. وكشف مغاوري عن أنه يجري حالياً تنفيذ إجراءات نقل تابوت أثري مصري لعرضه بالجناح المصري، وهو ما يمثل حدثاً فريداً يسهم في زيادة الإقبال على الجناح المصري بصفة خاصة وعلى «إكسبو دبي» بصفة عامة.

د. أحمد مغاوري

وأشار رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية عن وزارة التجارة والصناعة بمعرض «إكسبو 2020» إلى أن مبني الجناح المصري المشارك بالـ«إكسبو» يعكس الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في القطاعات كافة، مشيراً إلى أنه تم الاستعداد لتنفيذ الجناح المصري بالتنسيق الكامل مع إدارة «إكسبو» دبي ليكون مفاجأة قوية تبهر العالم.

وعن الأحداث والفعاليات التي سيقدمها الجناح المصري في «إكسبو دبي»، وأوضح مغاوري لـ «الاتحاد» أن مدة الـ«إكسبو» التي تبلغ 6 أشهر ستضم الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة والشباب.

ولفت مغاوري إلى أن مصر ستحظى بحضور فعال خلال الـ«إكسبو» على مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لاستعراض التطورات في هذا الملف من حيث نتائج الإصلاح الاقتصادي والمشروعات العملاقة، فضلاً عن وجود فرص لعقد لقاءات بين الشركات بهدف إبرام صفقات تجارية واستثمارية، الأمر الذي تسعى الوزارة لاستغلاله من خلال التنسيق مع الشركات المصرية المهتمة بهذا الأمر.

وأضاف المفوض العام المصري أنه سيتم تقديم بلاده في الـ«إكسبو» وجهة استثمارية متميزة بالمنطقة لما تتمتع به من مشروعات قومية ضخمة في البنية التحتية وإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية ومدن ذكية ومناطق صناعية، إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وكانت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع تفقدت الجناح المصري المشارك بفعاليات «إكسبو 2020» بدبي، حيث وقفت على الاستعدادات النهائية بالجناح تمهيداً لانطلاق فعاليات «إكسبو 2020» بدبي أكتوبر المقبل.

وقالت الوزيرة: إن الدولة المصرية تعول على مشاركتها بجناح متميز في هذا المحفل المهم وتستهدف أن يكون الجناح المصري من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في «إكسبو»، وذلك بفضل ما تتمتع به مصر من حضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة، فضلاً عن حركة التنمية المستدامة التي خاضت مصر غمارها على مدار السنوات القليلة الماضية.