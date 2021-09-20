سفارة الإمارات لدى فيينا تنظم ندوة بشأن التغير المناخي

ابوظبي - سيف اليزيد - فيينا (وام)

نظمت سفارة دولة الإمارات لدى فيينا ندوة حوارية حول «التحديات والمبادرات بشأن التغير المناخي» وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الحد من ظاهرة التغير المناخي عن طريق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وزيادة فعالية واستثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة، والمساهمة فيها من خلال إطلاق الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050 والتي تمثل خريطة طريق لدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية.

وألقى إبراهيم سالم محمد المشرخ سفير الدولة لدى جمهورية النمسا، خلال الجلسة الحوارية الافتراضية عبر الاتصال المرئي، كلمة أكد فيها على دور دولة الإمارات كلاعب رئيس في الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ، لافتاً إلى امتلاكها سجلاً حافلاً في المجال البيئي والتعاون متعدد الأطراف والمتمثل في استضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة /آيرينا/، كما تعد دولة الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاقية باريس، وأول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية ضمن التزاماتها المحددة وطنياً.

واستعرض المشرخ خلال الجلسة المبادرات والمشاريع الرامية للتخفيف من آثار تغير المناخ لاسيما من خلال الطاقة النظيفة والمتجدد.