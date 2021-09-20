الإمارات تشارك في اجتماع رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

عقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقاءهم الدوري السابع عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وتم خلال الاجتماع تناول الأفكار والرؤى المطروحة لتفعيل التعاون المشترك بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز من خلال عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء واتخاذ القرارات المناسبة في عدد من المحاور الرئيسية المعروضة في جدول الاجتماع والتأكيد على أهمية تبادل المبادئ القضائية المتميزة ما بين دول مجلس التعاون. حضر الاجتماع من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيس الوفد محمد عبدالرحمن الجراح القاضي في المحكمة العليا.

تقدير

في ختام الاجتماع قدم محمد حمد البادي كل الشكر والتقدير لمملكة البحرين ولرئيس الاجتماع على الجهود الكبيرة التي كان لها الأثر الكبير في النتائج التي تم التوصل إليها. وقدم سعادته الشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في معالي الأمين العام وفريق العمل على ما بذلوه ويبذلونه من جهد للإعداد والتحضير للاجتماعات.