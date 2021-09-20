نهيان بن مبارك يستقبل وزيرة الاقتصاد الجورجية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصر معاليه، أمس، معالي ناتيا تورنافا وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جمهورية جورجيا. وفي بداية اللقاء، رحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بوزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جمهورية جورجيا، وباتا كالاندادزه سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة، وجينادي أرفيلادزه نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جمهورية جورجيا. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن الإمارات وجورجيا تربطهما علاقات استراتيجية تزداد رسوخاً وتطوراً بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين، بما يحقق تطلعات شعبيهما إلى مزيد من الازدهار والتقدم والنماء. وقال معاليه، إن الإمارات تجمع دول العالم في «إكسبو 2020 دبي» أكبر حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم والذي ينطلق في الأول من أكتوبر المقبل بهدف تعزيز التعاون الدولي تحت مظلة واحدة لخدمة الإنسانية جمعاء. ومن جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جمهورية جورجيا حرص بلادها على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات بما يخدم المصالح المشتركة، مشيدة بدور الإمارات وجهودها الرائدة عالمياً في إرساء أسس السلام والتسامح والتعايش، بما يعزز الاستقرار والازدهار على مستوى العالم. وقالت ناتيا تورنافا، إن «إكسبو 2020 دبي» حدث استثنائي تترقبه دول العالم، لاسيما أنه يدشن مرحلة جديدة من التعاون الدولي ما بعد جائحة كورونا، مؤكدة أن الإمارات بما تمتلكه من مقومات قادرة على تقديم نسخة فريدة من هذا الحدث الدولي المهم.