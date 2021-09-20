مواطنون ومقيمون: شكراً شرطة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - منى الحمودي (أبوظبي)

بدأ أمس في مداخل إمارة أبوظبي سريان قرار إلغاء متطلبات فحوص «كوفيد - 19» للقادمين من الإمارات الأخرى، وذلك بعد إعلان تحقيق خفض نسب الإصابة بفيروس «كوفيد - 19» إلى 0.2% من إجمالي الفحوص في الإمارة، مع استمرار تطبيق نظام المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة. وشهدت مداخل الإمارة منذ اليوم الأول لتطبيق القرار، سلاسة وسهولة في الدخول من جميع المنافذ، وذلك بعد إزالة نقاط الدخول.

وأعرب مواطنون ومقيمون عن سعادتهم وارتياحهم لصدور القرار وإلغاء نقاط الدخول لأبوظبي. وقال حسن الحمادي: «نشكر شرطة أبوظبي والجهات المختصة في أبوظبي على جهودها خلال الفترة الماضية في ما يتعلق بمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، ما جعلنا آمنين مطمئنين لوجود إجراءات احترازية تضمن سلامتنا وسلامة من حولنا».

وأعربت إيمان النقبي عن اعتزازها بجميع الجهود التي تقوم بها إمارة أبوظبي من أجل سلامة سكان وزوار الإمارة، بدءاً من الفحوص عند الدخول إلى تطبيق المرور الأخضر عند الدخول للأماكن العامة، وتقدمت بالشكر لرجال الأمن الذين أدوا عملهم بلا كلل أو ملل، مستقبلين الداخلين للعاصمة بابتسامة ورحابة صدر على الرغم من ظروف الطقس المتقلبة.

رجال الشرطة أدوا عملهم على أكمل وجه (الاتحاد)

وأشار محمد العبدولي إلى أن قرار إلغاء الفحوص لدخول أبوظبي جاء بعد الجهود المضنية التي بذلتها حكومة أبوظبي لخفض الإصابات.

وأكد في الوقت نفسه أن القرار السابق جعله ملتزماً نوعاً ما في إجراء الفحوص الدورية للكشف عن الفيروس من باب اتباع الإجراءات الاحترازية والاحتياط وطمأنة جميع أفراد الأسرة، معتبراً أن قرار الفحوص لدخول الإمارة قرار مهم للحفاظ على صحة وسلامة جميع القاطنين في الإمارة.

وترى شيخة المزروعي أن أبوظبي خلقت بالأساس نوعاً من الحرص الداخلي لدى الأفراد بأهمية الفحوص الدورية للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، بالإضافة لتطبيق المرور الأخضر للأماكن العامة، والذي يشعرك بالارتياح بوجودك في منطقة جميع من فيها مُطعمون أو أنهم قد أجروا فحصاً يثبت خلوهم من الإصابة بالفيروس. وتقدمت بالشكر لجميع الجهات المختصة في أبوظبي على جهودهم في مكافحة الفيروس للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.