الامارات | «فرح مروري» بإلغاء «نقطة غنتوت»

شكرا لقرائتكم خبر عن «فرح مروري» بإلغاء «نقطة غنتوت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الحركة المرورية على طريق (دبي-أبوظبي) كثافة مرورية عالية منذ الدقائق الأولى لدخول قرار إلغاء متطلبات فحص «كورونا» حيز التنفيذ، للقادمين إلى إمارة أبوظبي، وإزالة النقطة الأمنية في منطقة «غنتوت»، إذ عبر مواطنون ومقيمون عن سعادتهم أثناء فتح الطريق ليلة أول من أمس، لعبور المركبات من دون الحاجة للتوقف وإظهار نتيجة الفحص.

ووجهت شرطة أبوظبي رسالة للجمهور نوهت فيها بالمشاعر الصادقة التي عبر عنها أبناء الوطن والمقيمون تجاهها، داعية أفراد المجتمع إلى مؤازرة الجهود المبذولة لتعزيز أمن وسلامة الجميع.

وتفصيلاً، استخدم مواطنون ومقيمون آلات التنبيه للتعبير عن الفرحة باستعادة أحد أوجه الحياة الطبيعية، وتعالت عبارات الإشادة والثناء على جهود رجال شرطة أبوظبي، الذين أدوا واجبهم كاملاً خلال إشرافهم على النقطة الأمنية منذ إقامتها قبل نحو 15 شهراً ضمن الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار «كورونا».

وأعلنت ‏لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في أبوظبي في يونيو 2020، عن تقييد التنقل من وإلى إمارة أبوظبي، ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار الفيروس، وللعودة إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

وبادرت شرطة أبوظبي بتفعيل 12 نقطة أمنية على مداخل ومخارج مدن أبوظبي لمتابعة تنفيذ قرار اللجنة، دعماً لمشروع المسح الوطني للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

واختلفت متطلبات الفحص وإجراءات العبور عبر النقطة الأمنية في «غنتوت» منذ إقامتها حتى إزالتها ليلة أمس، حيث مرت بمراحل عدة، بدأت بتقييد التنقل المؤقت للأفراد من وإلى إمارة أبوظبي، ثم السماح بالتنقل إلى خارج الإمارة، ثم السماح بدخول الإمارة للحاصلين على التطعيم، ثم اشتراط فحص «كوفيد-19» بنتيجة سلبية، تفاوتت مدة صلاحيتها بين 24 ساعة وأسبوع، واختلف عدد الفحوص المطلوبة بعد الدخول، إذ اشترط إجراء فحصين في اليوم الرابع والثامن من الدخول، ليقتصر على إجراء فحص واحد للمطعمين، تمتد صلاحيته لأسبوع، وذلك قبل أيام من قرار إلغاء متطلبات الفحص المسبق.

ووجه مواطنون ومقيمون الشكر لشرطة أبوظبي على الدور الوطني الذي لعبته في تنظيم وتسهيل عملية الدخول إلى إمارة أبوظبي عبر البوابات الأمنية في «غنتوت»، حيث حددت مسارات خاصة وسريعة لتسهيل دخول حاملي نتيجة فحص «كوفيدـ19» إلى الإمارة، عند نقطة تفتيش منطقة «غنتوت»، ما أسهم في الحدّ من ازدحام المركبات.

وثمنت شرطة أبوظبي مشاعر الجمهور من مواطنين ومقيمين ومن مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تجاه واجبها الوطني في النقاط الأمنية ومختلف المواقع، مؤكدة ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواصلة التعافي من الجائحة.

ودعت أفراد المجتمع إلى مواصلة التعاون مع الجهات المطبقة للإجراءات الاحترازية ومؤازرة الجهود المبذولة لتعزيز أمن وسلامة الجميع، ورحبت في رسالة وجهتها للجمهور بالمشاعر الصادقة التي عبر عنها أبناء الوطن والمقيمون تجاه واجبها الوطني.

استخدام آلات التنبيه للتعبير عن الفرحة باستعادة أحد أوجه الحياة الطبيعية.

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