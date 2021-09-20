الامارات | «صحة أبوظبي» تحدّد 4 إجراءات لمعالجة شكاوى «الحصن» و«ملفي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أبوظبي» تحدّد 4 إجراءات لمعالجة شكاوى «الحصن» و«ملفي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت دائرة الصحة في أبوظبي أربعة إجراءات لمقدمي خدمات فحص «PCR»، وخدمات تطعيم «كوفيد-19»، لمعالجة الشكاوى، والتحديث المستمر على برنامج «الحصن»، ومنصة «ملفي»، أبرزها الالتزام بإدخال بيانات المراجعين في غضون 24 ساعة.

وأكد مسؤولون في منشآت صحية ومراكز فحص وتطعيم «كوفيد-19»، أن دائرة الصحة في أبوظبي ألزمت مقدمي خدمات فحص «PCR»، وخدمات التطعيم بإدخال نتائج الفحوص في أنظمتهم بالوقت المحدد «خلال 24 ساعة»، ورفعها على منصة «ملفي» بصورة فورية، والتأكد من تسجيل بيانات التطعيمات وإدراجها في المنصة خلال 24 ساعة، وتسجيل المعلومات الديموغرافية المطلوبة، بما فيها رقم الهوية، بالإضافة إلى الرد على أي شكوى يتم تحويلها للمنشأة الصحية، من خلال مركز العمليات، في مدة لا تتعدى 24 ساعة من استلام الشكوى، لضمان تحديث بيانات الأفراد في تطبيق «الحصن» وتفعيل نظام المرور الأخضر.

وأوضحوا أن الدائرة تلزم كل المنشآت الصحية والمختبرات المرجعية بضرورة أن تتضمن ملفاتها الطبية الإلكترونية وأنظمة المختبرات، رقم الهوية الإماراتية لكل المرضى، وكذلك المعلومات الديموغرافية الأخرى، ما يعني أن على كل المنشآت الصحية، عند إرسالها العينات المخبرية إلى المختبرات المرجعية، أن تقوم دائماً بأخذ رقم الهوية الإماراتية للمريض وإرساله إلى المختبر، سواء للمريض المواطن أو المقيم الذي يحمل هوية دولة الإمارات، بالإضافة إلى رقم الملف الطبي في المنشأة والمعلومات الديموغرافية الأخرى، جزءاً من الطلب المخبري، من خلال الطلبات الإلكترونية أو الطلبات اليدوية.

وأشاروا إلى أن المختبر الذي يستقبل العينة يجب عليه أيضاً أن يتأكد دائما من أن رقم الهوية الإماراتية موجود، بغض النظر عما إذا كانت العينة قد وردت من منشآت أخرى أو من خلال حضور المريض بنفسه مباشرة إلى المختبر.

فيما أكدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، أن نظام المرور الأخضر في تطبيق «الحصن»، بات شرطاً لدخول معظم الأماكن العامة في الإمارة، التي تقتصر على المطعمين بالكامل، والحاصلين على نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف خلال آخر 30 يوماً، ومنها مراكز التسوق، والمطاعم و المقاهي، والصالات، والأنشطة الرياضية، والمنتجعات الصحية، والجامعات والمعاهد، والمتاحف والمراكز الثقافية، والمراكز والمدن الترفيهية، والمحال التجارية خارج مراكز التسوق، لافتة إلى أنه باستثناء السوبر ماركت والصيدليات لا يسمح لغير المطعمين بدخول تلك الأماكن، كما لا يسمح بدخولها لمن تظهر حالتهم في تطبيق «الحصن» باللون الرمادي، ما يعني انتهاء صلاحية الفحص.

وأشارت اللجنة إلى أن المرور الأخضر يفعّل في «الحصن» إذا كان من الفئات المعفاة من التطعيم، وتظهر صفته في التطبيق باللون الأخضر، التي تتطلب إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل سبعة أيام، كما أن المرور الأخضر مفعل بشكل تلقائي للأطفال دون 16 عاماً، من دون إجراء الفحص.

24 ساعة حداً أقصى للرد على الشكاوى.

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