الامارات | رسائــل.. طلبات توظيف

شكرا لقرائتكم خبر عن رسائــل.. طلبات توظيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنا مواطنة (35 عاماً) حاصلة على شهادة الثانوية العامة، ودورة في الحاسب الآلي، وأخرى في خدمة العملاء، وتكمن مشكلتي في عدم العثور على وظيفة تعينني على مصروفات الحياة ومتطلباتها، وسبق لي تقديم طلبات توظيف في جهات حكومية وخاصة، والمشاركة في معارض توظيف، من دون جدوى، وأسرتي ليس لديها مصدر دخل إلا من خلال المساعدات التي نحصل عليها من الأهل والأقارب، لذا أتمنّى العثور على عمل أستطيع من خلاله إعالة نفسي ومساعدة أسرتي. (م.ع)

أنا مواطنة (29 عاماً) درست حتى الصف الثاني الإعدادي، وعملت في إحدى المؤسسات لمدة عام في مجال خدمة العملاء، وتركت العمل لظروف خاصة مررت بها، وأبحث عن عمل منذ ثلاث سنوات، طرقت خلالها أبواب مؤسسات حكومية وخاصة من دون جدوى، وزوجي عاطل عن العمل، وليس لدينا أي مصدر للدخل، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل أستطيع من خلاله إعالة نفسي ومساعدة زوجي على ظروف الحياة. (خ.ف)

أنا مواطنة (30 عاماً) حاصلة على الشهادة الابتدائية ودورات تدريبية عدة، وأسرتي مكونة من خمسة أفراد، وتعاني ظروفاً معيشية صعبة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وأنا أبحث عن وظيفة منذ أربع سنوات، طرقت خلالها أبواباً عدة في مؤسسات حكومية وخاصة، كما شاركت في معارض توظيف، لكن من دون جدوى، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في إيجاد وظيفة أستطيع من خلالها إعالة نفسي ومساعدة أسرتي على متطلبات الحياة. (س.أ)

أنا مواطن (33 عاماً) حاصل على شهادة الثانوية العامة ودورات تدريبية مختلفة، ووالدتي هي المعيلة الوحيدة للأسرة من خلال النفقة التي تحصل عليها من والدي، وتكمن مشكلتي في عدم العثور على عمل أستطيع من خلاله إعالة نفسي، وسبق أن قدّمت على وظائف في جهات ومؤسسات حكومية وخاصة من دون جدوى، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف التي نمرّ بها، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل أستطيع من خلاله إعالة نفسي وأسرتي. (م.م)

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