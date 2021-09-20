الامارات | عودة خيم الأعراس في الشارقة بطاقة استيعابية 200 شخص

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة خيم الأعراس في الشارقة بطاقة استيعابية 200 شخص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة تحديث التدابير الاحترازية للمناسبات الاجتماعية المنزلية بأن لا يتجاوز عدد الحضور 50 شخصاً بالمنزل، و100 شخص بقاعات المجالس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى، وبفاصل أربعة أمتار للشخص الواحد من المساحة الكلية.

وتتيح الإجراءات المحدثة عودة إقامة خيم الأعراس بطاقة استيعابية لا تزيد على 200 شخص بما يتناسب مع سعة الخيمة بشرط تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، ومراعاة الالتزام بالتباعد الاجتماعي. وتلزم التدابير الاحترازية أن يكون حضور المناسبات والأفراح من الحاصلين على اللقاح، مع تفعيل منظومة المرور الأخضر الخاصة بتطبيق «الحصن».

وأقرّ الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة التقيد بنصف السعة الاستيعابية لكل طاولة في مقرات المناسبات الاجتماعية، وأن لا تزيد مدة الحفل على أربع ساعات.

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