الامارات | الطقس غدا صحو إلى غائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا صحو إلى غائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون الركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 13:28 والمد الثاني عند 06:48 الجزر الأول عند الساعة 18:39 والجزر الثاني عند الساعة 07:22.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 09:29 والمد الثاني عند الساعة 21:37 الجزر الاول عند الساعة 15:45 والجزر الثاني عند الساعة 03:45.

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