الطقس المتوقع على الإمارات غدا

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 20:09
الإمارات
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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون الركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً. وتكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 13:28 والمد الثاني عند 06:48 والجزر الأول عند الساعة 18:39 والجزر الثاني عند الساعة 07:22.
بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 09:29 والمد الثاني عند الساعة 21:37 والجزر الأول عند الساعة 15:45 والجزر الثاني عند الساعة 03:45.
المصدر: وام