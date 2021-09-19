شرطة الشارقة تبدأ في توزيع مكرمة حاكم الشارقة على 453 من متقاعديها

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم بمقر القيادة بتوزيع مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ضمن مشروع "سلطان للعيش الكريم" على 453 من المتقاعدين من شرطة الشارقة على الكادر الاتحادي أو لورثتهم وبأثر رجعي 3 سنوات و8 أشهر بقيمة 75 مليوناً و766 ألف درهم.

وقال سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة: "شكلت القيادة العامة فريق عمل كان على أتم استعداد منذ الصباح الباكر لتسليم سندات الصرف لمستحقي المكرمة من المتقاعدين وذويهم حيث تم تسليم السندات إلى أصحابها بكل سهولة ويسر".. مشيراً إلى أن المستحقين الذين لم يتمكنوا من الحضور الشخصي لاستلام المكرمة اليوم سيتم توصيلها إلى مقار سكنهم وذلك تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة بضرورة التيسير في إنجاز المعاملات مراعاةً للظروف وتحقيقاً لرضا وإسعاد أفراد المجتمع. وأعرب عدد من مستحقي المكرمة عن امتنانهم لصاحب السمو حاكم الشارقة ورعايته واستجابته لمطالب مواطنيه وأبنائه.