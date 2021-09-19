عمار النعيمي يوجه بإرجاء تطبيق الرسم السياحي في مصفوت ومزيرع والمنامة حتى نهاية 2023

الإمارات

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وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي إرجاء تطبيق الرسم السياحي المقرر على المنشآت الفندقية فئة «الاستراحات» في مناطق مصفوت ومزيرع والمنامة حتى نهاية العام 2023، مع تخفيض متطلبات الأنظمة الإلكترونية المفروضة على المنشآت الفندقية فئة «الاستراحات» دون الإخلال بالاشتراطات الأساسية للتقارير الدورية. وتأتي هذه التوجيهات بهدف دعم نشاط الاستراحات السياحية في تلك مناطق وبما يساهم في توسيع واستقطاب الاستثمار السياحي للمناطق التابعة لإمارة عجمان. وأكد سموه أن حكومة عجمان تحرص باستمرار على دعم القطاع السياحي وتحسين المناخ الاستثماري للقطاع وتطوير الإجراءات المعتمدة بشكل مستمر وفعال ليواجه كافة التحديات وبما يساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار السياحي بكافة مناطق الإمارة. وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: إن إطلاق مثل هذه المبادرات جاء ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وحرصه على تطوير البنية التحتية وتعزيز المشهد السياحي في مدن الإمارة من أجل جذب الزائرين والسائحين للمناطق والمنتجات الترفيهية التي تضم آثاراً ومواقع تراثية وتاريخية، إضافة لتلبية متطلبات النمو والازدهار في تلك المناطق، مشيراً إلى أن الاهتمام وتوسيع الاستراحات السياحية وزيادتها جاء استجابة للطلب المتزايد على المرافق السياحية، وأن إرجاء الرسم على تلك المناطق يهدف إلى تشجيع المستثمرين على مزيد من بناء الاستراحات وبما يساهم في تخفيض التكاليف التشغيلية لنشاط «الاستراحات السياحية» في الإمارة. من جانبه ثمن الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان توجيهات سمو ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وقال: إن تلك التوجيهات ستساهم بشكل مباشر في زيادة الفرص لمستثمري القطاع السياحي بكافة مناطق الإمارة، مما سيوفر المناخ الاستثماري التنافسي الجاذب لرؤوس الأموال في نشاط الاستراحات السياحية. وأضاف أن هذه التوجيهات دليل على الرؤية الثاقبة لسموه لتشجيع السياحة ودعم القطاع الاقتصادي في الإمارة عبر تحفيز الاستثمار في مختلف المناطق والمدن، خصوصاً في مصفوت ومزيرع والمنامة والتي تشكل ركيزة رئيسة للجذب السياحي في عجمان. وأوضح الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن لدى الدائرة برامج وخططاً متكاملة وشاملة ترمي إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بعجمان، ونسعى من خلالها وبالتعاون والتنسيق مع شركاء استراتيجيين مهتمين بالقطاعات التسويقية السياحية والتجارية نقل المعرفة والتجارب الرائدة التي تثري المجتمع وترتقي به، فنحن لا نستهدف العوائد المادية، بل نتطلع إلى الجودة، ونؤكد أن إمارة عجمان لديها جميع المقومات المطلوبة لاستقطاب الاستثمارات ونموها واستمراريتها، وأهمها دعم قيادتنا الرشيدة لهذا القطاع الحيوي والحماية القانونية التي تدعم وتحمي المستثمرين والبنية التحتية المتطورة. وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن القيادة الرشيدة في إمارة عجمان تسعى بشكل دائم ودؤوب لتوفير بيئة محفزة للمستثمرين وتُعنى بتقديم كافة أنواع الدعم، خاصة في ظل الظروف الراهنة والتي يشهدها العالم بوجود جائحة كوفيد 19.. مشيراً إلى أن الدائرة تولي اهتماماً دائماً ولافتاً بفتح آفاق العمل في الإمارة وإقامة المشاريع السياحية النوعية الناجحة والمستمرة، وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المتنوعة لكافة الفئات والشرائح العاملة في القطاع السياحي.