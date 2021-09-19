"الشؤون الإسلامية" تفتتح 15 مسجداً برأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - افتتح فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في رأس الخيمة 15 مسجداً جديداً في مناطق مختلفة بالإمارة متوزعة على مدينة محمد بن زايد، والظيت الجنوبي، والرفاعة، وسيح الغب، والزهراء، والرمس /ضاية/ ومسافي، ومدينة خليفة، والمعيريض، وشمل /غيلان/، والخران، وجلفار، وتبلغ سعتها ما بين / 200 - 1000 / مصل.

يأتي افتتاح المساجد ضمن خطة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإستراتيجية للتوسع في بناء بيوت الله في الأحياء السكنية الجديدة وتجديد المساجد القديمة وإعادة بنائها. ويتم تشييد المساجد الجديدة على الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالأصالة والحضارة مع الحداثة والتطور العمراني الذي تشهده الدولة.