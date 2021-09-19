شرطة أبوظبي أول جهة في العالم تحصل على اعتراف دولي في المرونة المؤسسية من ICOR

ابوظبي - سيف اليزيد - حصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على الاعتراف الدولي في المرونة المؤسسية - ICOR كأول جهة على مستوى العالم تحصل على هذا الاعتماد الدولي الريادي وبأعلى مستوى "3 نجوم". جرى تقييم شرطة أبوظبي وفق منظومة التقييم المعتمدة من المعهد الدولي للمرونة المؤسسية ICOR التي تم انشاؤها عام 2006 في الولايات المتحدة الاميركية التي تختص بمنح الاعترافات الدولية في مجال المرونة المؤسسية 22316:2017 وتعد بذلك أول جهة في العالم يتم تقييمها وفق هذه المنظومة.

وقال اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي إن هذا الاعتراف تحقق نتيجةً لمسيرة التطوير في القيادة العامة لشرطة أبوظبي والتي ركزت خلالها على التحسين المستمر في مجال قدرتها على الاستجابة للتوجهات العالمية والحاجة للتغيير بما يوفر استقرارها ويعزز رشاقتها المؤسسية وقدرات الابتكار فيها، لتنصب إدارة تحسين عملياتها على التطوير المستمر لأداء العمليات من خلال التغييرات التدريجية والمبتكرة. وأكد الشريفي - خلال تسلمه شهادة الاعتراف الدولي ودرع التميز في المرونة المؤسسية - أن هذا المستوى الريادي في مجال المرونة المؤسسية ما كان ليتحقق لولا الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولة، وتوجهات إمارة أبوظبي التي أكدت في رؤيتها 2030 في أركان أجندة السياسة العامة على النهوض بمستوى الأداء الحكومي.

من جانبه قال العقيد خلفان عبدالله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي إن هذا الاعتراف الريادي يأتي انعكاساً واضحاً لأداء كافة الوحدات التنظيمية وفعالية الأنظمة الإدارية والعمليات التي تطبقها شرطة أبوظبي على نحو يدعم التكيف والتواؤم مع مختلف المتغيرات.

وأوضح أن تلك المستجدات والاتجاهات العالمية وما يرافقها من تغيير في تطلعات شرطة أبوظبي ومستجدات نظامها الأيكيولوجي وقدراتها المؤسسية والتحديات المتوقعة، جاءت لتعكس من خلال هياكل تنظيمية مرنة ومواكبة، وتترجم الالتزامات المؤسسية الجديدة والتي تتواءم مع التغييرات المتوقعة في احتياجات المعنيين الرئيسيين وعملية دعم اتخاذ القرار، والمحافظة على ريادة شرطة أبوظبي العالمية.