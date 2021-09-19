الامارات | سجن إفريقي تحدى مفتشي «جمارك دبي» للإفلات بجريمته

شكرا لقرائتكم خبر عن سجن إفريقي تحدى مفتشي «جمارك دبي» للإفلات بجريمته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن عشر سنوات بحق مندوب مبيعات إفريقي جلب 2.1 كيلو غراماً من مخدر الكوكايين، عبر مطار دبي، وحاول المتهم التلاعب بمفتشي الجمارك من خلال الإصرار على أن حقيبته لا تحتوي على شيء ممنوع، وأخبرهم أن عليهم دفع قيمتها لو كسروها، لكنه فشل.

وقال مفتش بجمارك دبي في تحقيقات النيابة العامة إنه كان على رأس عمله في مطار دبي بتاريخ 13مايو الماضي، وتم الاشتباه في حقيبة سفر بالقسم الداخلي، حيث لوحظ وجود كثافة غير طبيعية في قاعها، فتابعها المختصون حتى تسلمها المتهم، وحين وصل إلى صالة التفتيش تم إيقافه وسؤاله عن ما إذا كانت الحقيبة عائدة له، فأقر بذلك، ثم طلب منه فتحها لتفتيشها.

وأضاف المفتش أنه كان على قناعة بأن ثمة شيئ مخبأ في قاع الحقيبة، فأخبر المتهم بأنه سوف يكسرها، لكنه رفض ذلك، وقال لمفتشي الجمارك، إنهم سوف يتحملون ثمنها لو كسروها، فوافق المفتش على ذلك، لتبدو على المتهم علامات الارتباك.

وأشار المفتش إلى أنه كسر الحقيبة، وعثر في قاعها على أربع لفافات سوداء تحتوي على مادة بيضاء لها المظهر المميز لمخدر الكوكايين، وبسؤاله اعترف بأن أحد أصدقائه سلمه الحقيبة في بلاده، وطلب منه توصيلها إلى شخص في دبي، فأحيل إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومنها إلى النيابة ثم محكمة الجنايات التي قضت بسجنه عشر سنوات وغرامة 50 ألف درهم ثم الإبعاد.

إلى ذلك، قضت محكمة الجنايات بالسجن خمس سنوات وغرامة 20 ألف درهم بحق مندوب مبيعات عربي وعاطلة من جنسية عربية أخرى بتهمة تسهيل التعاطي لآخرين من خلال منحهم عقاقير مخدرة دون مقابل.

وأفاد شاهد بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي بأن معلومات موثوقة المصدر وردت حول قيام المتهم الأول بتعاطي المواد المخدرة وحيازة كمية منها، فتم إجراء التحريات اللازمة، ومداهمة مقر سكنه، وعثر على كمية من العقاقير وأدوات التعاطي، كما قبض على امرأة كانت برفقته أقرت أنه أعطاها المخدرات دون مقابل.

وأشار الشاهد إلى أن بسؤال المتهم الأول، أفاد بأنه حصل على المخدرات من متهم في قضية أخرى فتم مداهمة منزل الأخير وعثر على مواد مخدرة وميزانين حساسين لوزن المخدرات، كما قبض في منزله على المتهمة الثانية في هذه القضية التي اعترفت بتعاطي المخدرات ومنحها لمتهم آخر محال لمحكمة الجنح بتهمة التعاطي.

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