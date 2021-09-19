الامارات | غداً.. بدء حصر دخول الأماكن العامة في أبوظبي على المطعّمين بالكامل

شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. بدء حصر دخول الأماكن العامة في أبوظبي على المطعّمين بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنتهي اليوم المهلة الممنوحة للأفراد الحاصلين على الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم قبل ستة أشهر، للحصول على الجرعة الداعمة للحفاظ على على الحالة باللون الأخضر في تطبيق الحصن، حيث يبدأ تطبيق قرار حصرية دخول الأماكن العامة في أبوظبي على المطعّمين بالكامل من مواطنين ومقيمين، الذي أقرته لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، حيز التنفيذ غداً الإثنين.

ودعت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي الحاصلين على جرعتين من لقاح «سينوفارم» قبل ستة أشهر أو أكثر، إلى الإسراع بالحصول على الجرعة الداعمة قبل موعد سريان القرار، للحفاظ على الحالة باللون الأخضر في تطبيق الحصن، وذلك حتى يتسنى لهم دخول معظم الأماكن العامة في أبوظبي، مع ضرورة الحفاظ على إجراء فحص مسحة الأنف PCR كل 30 يوماً.

وذكرت اللجنة أنه يتعين على من تلقوا الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم قبل أكثر من ستة أشهر تلقي الجرعة الداعمة لتعزيز مناعتهم، والتزاماً بالبروتوكول المعتمد لكل لقاح، مشيرة إلى أن الحاصلين على لقاح «سينوفارم» قبل ستة أشهر أو أكثر لابدّ لهم من الحصول على الجرعة الداعمة، للحفاظ على صفة «مطعم» بالكامل، تعزيزاً لمناعتهم والتزاماً بالبروتوكولات الصحية الخاصة بكل لقاح.

وأشارت إلى أن فترة السماح تستمر حتى اليوم «الأحد» 19 سبتمبر، لمن مضى على جرعته الثانية من لقاح «سينوفارم» أكثر من ستة أشهر للحفاظ على الحالة باللون الأخضر، حتى يتمكن المطعمون من الحصول على الجرعة الداعمة والحفاظ على الحالة الخضراء في تطبيق الحصن. ولن يسمح لغير الملتزمين بعد انتهاء المهلة الممنوحة بدخول الأماكن العامة، المقتصرة على المطعمين بالكامل.

ويتوفر التطعيم لجميع المؤهلين من المواطنين والمقيمين في عدد من المواقع في إمارة أبوظبي، حيث يتوفر لقاح «سينوفارم» في أكثر من 100 موقع في الإمارة من خلال حجز مواعيد مسبقة أو بدون موعد، في المراكز والمنشآت الصحية بالإضافة لمراكز اللقاح عن طريق المركبة والمجالس.

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