الامارات | شرطة دبي تناقش الاستعدادات الأمنية لافتتاح «إكسبو 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تناقش الاستعدادات الأمنية لافتتاح «إكسبو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد القائد العام لشرطة دبي رئيس المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن الجهات المشاركة في تأمين الحدث العالمي (إكسبو 2020) مستعدة لاستقبال الحدث وفق إجراءات أمنية مرنة وسلسة، في ظل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيراً إلى أن تضافر جهود مختلف الجهات أسهم في تذليل كل الصعوبات والتحديات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي، بحضور مساعدي القائد العام، وأعضاء المجلس، وعدد من مسؤولي القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب عدد من الضباط.

واطلع المري على الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماعات الماضية، والقرارات التي تم تنفيذها، والتي لاتزال قيد التنفيذ، مشيداً بالجهود المبذولة من مختلف الفرق، والعمل ضمن فريق واحد ومتكامل لإنجاز مختلف الأعمال، وفق الجدول الزمني المعتمد. واستعرض رؤساء الفرق آخر الاستعدادات والتحديثات والتغيرات في الخطة الأمنية لافتتاح إكسبو 2020، وآلية وجود الفرق الخاصة بالقطاعات في موقع إكسبو، مؤكدين حرص القطاعات على العمل وفق توجهات القيادة العليا، لإنجاح الحدث.

ونوّه المري بتعاون فرق العمل الدائم والمستمر، ما كان له بالغ الأثر في إنجاز الخطط والمشاريع في وقت قياسي وبكفاءة عالية.

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