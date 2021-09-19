الامارات | «الإمارات اليوم».. 16عاماً من التميّز والتفرّد

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات اليوم».. 16عاماً من التميّز والتفرّد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفل «الإمارات اليوم»، اليوم، بمرور 16 عاماً على صدورها في 19 سبتمبر من عام 2005، إذ شكّلت منذ تأسيسها علامة فارقة في المشهد الصحافي والإعلامي في الدولة، ضمنت لها التميّز والتفرّد، عبر انتهاجها سياسة تحريرية جمعت بين ملامح الصحافة الشعبية، والتمسك بالتقاليد المهنية الصارمة، الأمر الذي أكسبها ثقة القارئ والمتابع، وجعلها مرجعاً للمؤسسات الصحافية الدولية، والمواقع والمنصّات الإخبارية، التي تنقل عنها باستمرار أخباراً وتغطيات متنوّعة.

وخلال مسيرتها الصحافية تميّزت «الإمارات اليوم» بخطها الإنساني المتفرّد، وواصلت إطلاق المبادرات المجتمعية والإنسانية، والاقتراب أكثر من مشكلات الإنسان البسيط وهمومه، إلى جانب المبادرات التي تحفّز على الابتكار والإبداع.

ولم تُغفل الصحيفة، خلال السنوات الأخيرة، مواكبة توجّه الدولة لتبنّي استراتيجية الخدمات الذكية، فسخّرت التقنيات الحديثة لتقديم خدمة إعلامية سريعة ومتكاملة للقارئ، إذ نقلت الخبر مصحوباً بالصورة والفيديو والإنفوغرافيك، عبر موقعها الإلكتروني ومنصّاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، وحظيت الصحيفة بمتابعة متواصلة لحسابها من قبل قرّائها على موقع «تويتر» وبقية المنصّات.

تدخل «الإمارات اليوم» عامها الـ17 بثقة أكبر.. وإرادة لا تلين على أن تظل في قلب المنافسة، متعهدة لقرّائها ومتابعيها ببلوغها آفاقاً جديدة، تلبي طموحات وشغف الجميع، وبالإبقاء على نهج الصدقية، بلا مبالغة ولا تزييف، وتحري الدقة، والبحث عن الحقيقة، ونقل هموم المواطن واحتياجات أفراد المجتمع لصنّاع القرار، مع عدم إغفال السعي إلى التطوّر الدائم، والوصول بخدماتها الذكية إلى القارئ أينما وجد.

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