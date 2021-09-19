الامارات | تطعيم 17.6 ألفاً من كبار المواطنين والمقيمين معهم بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 17.6 ألفاً من كبار المواطنين والمقيمين معهم بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مدير مركز خدمات كبار السن في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، خلود آل علي لـ«الإمارات اليوم»، تطعيم 17 ألفاً و654 شخصاً من كبار المواطنين وأصحاب الهمم وذويهم بالجرعتين الأولى والثانية من لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) في الشارقة والمناطق التابعة لها.

وتابعت أن الدائرة أطلقت حملة مجتمعية في يناير الماضي بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، دعماً لجهود الدولة الرامية للحد من انتشار الفيروس. واستهدفت الحملة كبار المواطنين وذويهم المقيمين معهم.

وأشارت آل علي إلى إطلاق الجرعة التنشيطية أخيراً، بهدف ضمان سلامة كبار المواطنين والمقيمين معهم، مضيفة أن الدائرة لاتزال تتلقى طلبات الحصول على الجرعة التنشيطية، إذ يجري 25 فريقاً من مركز خدمات كبار السن بمدينة الشارقة وخورفكان ودبا الحصن وكلباء والحمرية والذيد والمدام والبطائح ومليحة، زيارات منزلية إلى هذه الفئات.

وأشارت إلى أن الزيارة تتضمن فحص الحالة وقياس مؤشراتها الحيوية قبل إعطاء اللقاح، فيما تواصل أطقم العمل متابعة الحالة على مدار الساعة للاطمئنان على سلامتها، مضيفة أن خدمة التطعيم المنزلي تسهل الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة للقاح (كبار المواطنين، وذوو الهمم، والمرضى النفسيون، وذووهم).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news