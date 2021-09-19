الامارات | لجان «الوطني» تعاود نشاطها الانعقادي تدريجياً بعد «84 يوماً إجازة»

شكرا لقرائتكم خبر عن لجان «الوطني» تعاود نشاطها الانعقادي تدريجياً بعد «84 يوماً إجازة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاود لجان المجلس الوطني الاتحادي، نشاطها الانعقادي، اعتباراً من غدٍ، بعد إجازة برلمانية تجاوزت 84 يوماً، منذ آخر اجتماع على مستوى لجان المجلس، قبل يوم واحد من فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17 للمجلس، في الـ29 من يونيو الماضي، حيث ستفتتح لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام اجتماعات اللجان غداً، فيما تعقد لجنتا «الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة»، و«الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية» للمجلس، اجتماعين آخرين يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تواصل لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، مناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، الذي يتضمن محاور عدة تشمل «استراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071، وجهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يحقق رؤية 2071».

وسيتم خلال الاجتماع تقييم الملاحظات والمقترحات والآراء والتحديات التي خرجت بها اللجنة من اجتماعها السابق مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة.

وتعاود لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، نشاطها الانعقادي يوم الأحد المقبل، باجتماع تعقده برئاسة رئيس اللجنة خلفان راشد النايلي الشامسي، لاستكمال مناقشة موضوع «سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية»، في إطار دور الوزارة بشأن تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية التحتية الاتحادية والمرافق العامة، بما يحقق استدامتها.

كما تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس اجتماعها الأول بعد الإجازة البرلمانية، في اليوم ذاته (الأحد)، برئاسة رئيس اللجنة، سعيد راشد العابدي، لمواصلة مناقشة موضوع سياسة وزارة الاقتصاد في شأن السياحة، ضمن محاور الموضوع التي تتناول سياسة وزارة الاقتصاد وخططها الاستراتيجية في قطاع السياحة، وتنمية وترويج السياحة داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجهود الوزارة للاستفادة من معرض إكسبو 2020 دبي، وأثر ذلك في التخطيط الاستراتيجي المستقبلي لقطاع السياحة.

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