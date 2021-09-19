الامارات | الطقس صحو إلى غائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس صحو إلى غائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً، بعد الظهر، ويصبح رطباً ليلاً وصباح غد، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وتوقع أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

وتوقع المركز أن تكون الرياح جنوبية - شرقية، تتحول إلى شمالية - شرقية وشمالية - غربية بسرعة تراوح ما بين‏ 15 و25 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة.

ويكون الخليج العربي وبحر عمان خفيفي الموج.

ويحدث المدّ الأول عند الساعة 08:57، والمدّ الثاني عند الساعة 20:49.

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