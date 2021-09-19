الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عربات

شكا متسوقون كثرة عربات التسوق المتروكة في مواقف السيارات الخاصة بمتجر «نستو هايبرماركت» بمنطقة ند الحمر في إمارة دبي، والتي تحول دون قدرتهم على ركن مركباتهم بالطريقة الصحيحة، مطالبين إدارة المتجر بالوقوف على هذا السلوك غير المسؤول، ووضع آلية تسهم في القضاء عليه.

استشارات

طالب أصحاب مزارع في منطقة الروية بتوفير الجهات المختصة في إمارة دبي، استشارات زراعية تحمل إرشادات ونصائح للنهوض بمحاصيلهم الزراعية.

مواقف

طالب متسوقون في متجر «سبينس»، في منطقة فلل ند الشبا، بتسريع عملية الدخول للمواقف الخاصة بالمتجر، وذلك نظراً إلى الوقت الذي تستغرقه كل مركبة للمرور بعد إخبار رجل الأمن المسؤول بوجهتها.

متابعة

طالب مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي من الجهات المختصة، بتكثيف عمليات المتابعة على المحتوى الذي تنشره بعض المؤثرات، والذي يفتقر إلى الكثير من المبادئ والقيم المتعارف عليها.

تطبيقات

لاحظت مستخدمة لتطبيقات ألعاب على متجر «أبل» الإلكتروني، خصم مبالغ مضاعفة عن تلك المحددة في داخل الألعاب، متسائلة عن كيفية استرجاع هذه المبالغ.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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