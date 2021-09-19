الامارات | 471 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 471 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 354 ألفاً و614 فحصاً جديداً، بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 732 ألفاً و299 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2073 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 604 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيهم التام من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 723 ألفاً و941 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 82 ألفاً و549 جرعة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس، 19 مليوناً و412 ألفاً و656 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 196.28 جرعة لكل 100 شخص.

604 حالات شفاء ووفاة شخصين خلال 24 ساعة.

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