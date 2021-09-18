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الطقس المتوقع على الإمارات غدا

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 18:41
أبوظبي
الإمارات

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة. وتكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 13:01 والمد الثاني عند 23:55 والجزر الأول عند الساعة 17:56.
بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 08:57 والمد الثاني عند الساعة 20:49 والجزر الأول عند الساعة 15:08 والجزر الثاني عند الساعة 03:07.

المصدر: وام

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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