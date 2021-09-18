افتتاح منجم لإعادة التدوير في الرويس

أبوظبي (الاتحاد) افتتح مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، منجماً لمعالجة النفايات القابلة لإعادة التدوير بمدينة الرويس في منطقة الظفرة. تأتي تلك الخطوة في إطار سعي مركز أبوظبي لإدارة النفايات لتشجيع وإشراك أفراد المجتمع بمختلف فئاته على المساهمة في فصل النفايات من المصدر. وتعتبر تلك الغاية واحدة من أهم أهداف الأجندة الوطنية 2021 التي تتضمن فصل النفايات من المصدر، والتخلص منها بطرق مبتكرة، بعيداً عن الأساليب التقليدية المتمثلة في إلقاء النفايات داخل المكبات، وتحويلها إلى مواد يستفاد منها في دعم صناعات إعادة التدوير. وقام المركز بتثبيت وتجهيز منجم لاستقبال النفايات القابلة للتدوير، في مجمع الرويس السكني في منطقة الظفرة، بهدف توعية القاطنين هناك بطرق التخلص السليم من النفايات المنزلية المفرزة يومياً. وسلّم مركز أبوظبي لإدارة النفايات، إدارة تشغيل المنجم بالكامل لمزود الخدمة التابع لشركة «أدنوك»، المسؤول عن تقديم خدمات النظافة لمجمع الرويس السكني. وبهذه المناسبة، قال الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير:«إن افتتاح منجم معالجة النفايات القابلة لإعادة التدوير بمدينة الرويس في منطقة الظفرة يعتبر ترجمة فعلية للجهود المبذولة والرامية لتوسيع دائرة الاستفادة من النفايات بالقدر الممكن والطريقة الأمثل من أجل إفراز منتجات صديقة للبيئة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها القيادة الرشيدة وينفذها المركز بكل كفاءة وريادة». وأضاف: يعتبر توفير مثل هذه المناجم باعتبارها وحدات فرز مصغرة في الأحياء والمناطق السكنية، عاملاً مساعداً يوفر للجمهور إمكانية فرز النفايات من المصدر والتخلص السليم منها، ويمكنهم من جلب أنواع مختلفة من المواد القابلة للتدوير، ودعم جهود المركز في مساعيه للاستفادة من تلك النفايات.