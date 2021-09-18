الامارات | محمد بن راشد: وجهنا بأن تكون لشركات ماجد الفطيم أولوية وأفضلية في العقود الحكومية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الحكومة بأن تكون لشركات ماجد الفطيم أولوية وأفضلية في العقود الحكومية.

وقال سموه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أعلن الأخ ماجد الفطيم اليوم عن توفير 3000 وظيفة للمواطنين .. له منا الشكر والتقدير .. هناك شركات شريكة في الوطن … وشركات تريد فقط الأخذ من الوطن … وجهنا الحكومة بأن تكون لشركات ماجد الفطيم أولوية وأفضلية في العقود الحكومية.

وكانت شركة "ماجد الفطيم" أعلنت اعتزامها توسيع نطاق برنامجها لتنمية واستقطاب المواهب الإماراتية بهدف توفير المزيد من الفرص المهنية لمواطني الدولة عبر قطاعاتها المتعددة في دولة الإمارات وخارجها.

وفي إطار مساهمة "ماجد الفطيم" في برنامج "نافس"، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، أعلنت الشركة التزامها ومشاركتها في تنفيذ سلسلة من المبادرات التي تركز على تطوير التقدم المهني للكوادر الوطنية.

وتماشياً مع أهداف برنامج "نافس" الذي يدعو مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى المساهمة عملياً في تعزيز وتنمية القوى العاملة الوطنية على المدى البعيد، ستقوم شركة "ماجد الفطيم" باستحداث وتطوير 3000 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين الإماراتيين الراغبين في بناء مسارهم المهني في القطاع الخاصة، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة.

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