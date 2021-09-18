محمد بن راشد: ماجد الفطيم يوفر 3 آلاف وظيفة للمواطنين

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 18:03
الإمارات
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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن ماجد الفطيم وفر 3 آلاف وظيفة للمواطنين.
وكتب سموه على تويتر "أعلن الأخ ماجد الفطيم اليوم عن توفير 3000 وظيفة للمواطنين".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "له منا الشكر والتقدير .. هناك شركات شريكة في الوطن … وشركات تريد فقط الأخذ من الوطن".
وختم سموه بالقول "وجهنا الحكومة بأن تكون لشركات ماجد الفطيم أولوية وأفضلية في العقود الحكومية".
المصدر: الاتحاد - أبوظبي