«دبي للثقافة» تعلن عن عودة الدوام الرسمي في مكتباتها العامة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد): أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن عودة الدوام الرسمي في جميع فروع مكتبات دبي العامة إلى مواعيدها السابقة من الساعة 8:00 صباحاً حتى 8:00 مساءً، من السبت إلى الخميس، ابتداءً من يوم السبت الموافق 18 سبتمبر 2021.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة بالعودة إلى الحياة الطبيعية، والأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان تجربة آمنة لرواد المكتبات. كما تندرج هذه الخطوة أيضاً ضمن الاستعدادات لاستقبال زوار معرض إكسبو 2020 دبي، المعرض الدولي الأكبر الذي ستنطلق فعالياته من دبي في مطلع شهر أكتوبر 2021. وتدير «دبي للثقافة» شبكة فروع «مكتبة دبي العامة» التي تتضمن المنخول والصفا للفنون والتصميم والراشدية وأم سقيم وحتا وهور العنز والطوار، متيحةً لأفراد المجتمع الوصول بسهولة إلى مجموعة كبيرة من الكتب التي تغطي طيفاً واسعاً من المواضيع، باللغتين العربية والإنجليزية من خلال توفير خدمات عالية الكفاءة ومعززة بأحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.