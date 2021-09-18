الامارات | شرطة دبي تناقش الاستعدادات الأمنية لافتتاح إكسبو 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تناقش الاستعدادات الأمنية لافتتاح إكسبو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد القائد العام لشرطة دبي، رئيس المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي الفريق عبدالله خليفة المري، أن الجهات المشاركة في تأمين الحدث العالمي إكسبو 2020 مستعدة لاستقبال الحدث وفق إجراءات أمنية مرنة وسلسة في ظل فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن تضافر جهود مختلف الجهات أسهم في تذليل كافة الصعوبات والتحديات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي، بحضور مساعدي القائد العام، وأعضاء المجلس، وعدد من مسؤولي القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب عدد من الضباط.

واطلع المري على الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماعات الماضية والقرارات التي تم تنفيذها والتي ما زالت قيد التنفيذ، مشيداً بالجهود المبذولة من مختلف الفرق، والعمل ضمن فريق واحد ومتكامل لإنجاز مختلف الأعمال وفق الجدول الزمني المعتمد.

واستعرض رؤساء الفرق آخر الاستعدادات والتحديثات والتغيرات في الخطة الأمنية لافتتاح إكسبو 2020، وآلية تواجد الفرق الخاصة بالقطاعات في موقع إكسبو، مؤكدين حرص القطاعات على العمل وفق توجهات القيادة العليا، لإنجاح الحدث.

ونوه المري على تعاون فرق العمل الدائم والمستمر، ما كان له بالغ الأثر في إنجاز الخطط والمشاريع في وقت قياسي وبكفاءة عالية، مؤكداً أن الجهات المختلفة المشاركة في الحدث حرصت على استخدام أرقى الأنظمة الأمنية لتأمين وتسهيل مرور الضيوف، عبر تطبيق أنظمة أمنية جديدة نظراً لتوقع استقبال ملايين الزوار خلال فترة انعقاده.

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