الامارات | الإمارات ترفض قرار البرلمان الأوروبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترفض قرار البرلمان الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن رفضها القرار الذي تم تبنيه هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي بشأنها.

جاء ذلك في بيان لمدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي سعيد الحبسي.

وقال البيان: "نحن نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقاً باعتبارها غير صحيحة ..علاوة على ذلك، يتجاهل القرار بشكل كامل جميع الإنجازات المهمة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان".

واضاف البيان: "لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة، ويكرس دستور دولة الإمارات والتشريعات الوطنية الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين".

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