الامارات | مدارس حكومية توجه بالالتزام بالزي المدرسي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس حكومية توجه بالالتزام بالزي المدرسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت مدارس حكومية طلابها، بضرورة الالتزام التام بارتداء الزي المدرسي في التعليم الواقعي او التعلم عن بعد، مشددة على اتباع السلوك الإيجابي، والتزام طلاب التعلم عن بعد بلائحة السلوك الطلابي الخاصة بهم.

وأكدت المدارس أن لائحة السلوك التربوي ستدخل حيز التطبيق بدء من الأسبوع المقبل، وستركز على ما يتعلق بالهواتف، والزي المدرسي والتأخر الصباحي، وإطالة الشعر.

وبدورها حددت وزارة التربية والتعليم أماكن بيع الزي المدرسي، وطالبت من لا يجد مقاسه المناسب بإبلاغ قسم شؤون الطلاب، ليتم رفع الطلبات للجهة المعنية.

وعممت المدارس على طلابها أخيراً عدداً من الإجراءات التي يترتب عليها خصم عدد من درجات السلوك في حال مخالفة اللائحة، للتعامل مع المخالفات السلوكية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم على مستوى الدولة، كان أبرزها منع جلب الهاتف النقال واستخدامه ‏داخل المدارس والفصول الصفية أو الحفلات المدرسية، كذلك عدم الالتزام بالزي المدرسي.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد حددت أخيراً عدداً من الإجراءات العقابية للتعامل مع المخالفات السلوكية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة على مستوى الدولة.

وحسب اللائحة يُحسم للطالب 8 درجات في حال تكرار السلوك السلبي، يتم إيقافه من يوم إلى ثلاثة أيام داخل المدرسة، وتكليفه بواجبات دراسية، وتوجيه إنذار نهائي، وفي حال التكرار، ينقل الطالب إلى شعبة، كما تحسم 12 درجة من علامة سلوك الطالب فوراً، في حال التكرار، يتم إيقافه عن الدراسة وتحويله للجهة المختصة لتلقي برنامج متخصص لتعديل السلوك يمتد من أسبوع إلى أسبوعين.

وحددت اللائحة دور ولي الأمر في التعليم الحضوري وعن بعد للعام الدراسي الجاري، ويتوجب على أولياء الأمور تقديم تعهّد خطي للمدرسة على النموذج المعتمد يقر فيه باطلاعه على أحكام قانون التعليم الإلزامي والقرارات الصادرة بموجبه، ويتعهد باستمرار إرسال الطالب إلى المدرسة خلال مرحلة التعليم الإلزامي وتعبئة البيئة الأسرية الآمنة لأبنائه بما يحقق أهداف اللائحة. ومن ادواره المحددة في اللائحة أيضاً تحفيز السلوكيات الإيجابية وتعهده بالتشجيع والرعاية، والحرص على الحدّ من المشكلات السلوكية لدى أبنائه، والالتزام بحضور الاجتماعات والفعاليات التثقيفية والتوعوية متى دُعي لذلك من قبل المدرسة، أما الطالب فيتحمّل مسؤولية تعلّمه وسلوكه ويتحلى بمواقف إيجابية تجاه تعلّمه، ويلتزم بالسلوك الإيجابي ويسعى إلى تحقيق معايير السلوك المتميز، ويلتزم باحترام القوانين الواردة في اللائحة ويتعامل معها كشخص مسؤول. كما يحترم الآخرين ويشارك بفعالية في الحياة المدرسية لإثبات ذاته وتطوير قدراته ومواهبه الذهنية والجسدية.

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