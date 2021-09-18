الامارات | محمد بن زايد يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق على هامش زيارته إلى بريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق على هامش زيارته إلى بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ..وذلك على هامش زيارة سموه إلى المملكة المتحدة. وبحث سموه ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني علاقات التعاون بين دولة الإمارات والعراق الشقيق خاصة إقليم كردستان العراق في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية. كما تبادل سموه ومعاليه وجهات النظر بشأن مجمل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وجهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لشعوبها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App