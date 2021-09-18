الامارات | أبوظبي توقف استخدام "السوار" للقادمين من الخارج والمخالطين

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي توقف استخدام "السوار" للقادمين من الخارج والمخالطين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 سبتمبر 2021

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي وقف استخدام السوار الإلكتروني للحجر المنزلي للقادمين من السفر والمخالطين لحالة إيجابية، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021. ويقتصر استخدام السوار الإلكتروني على الحالات الإيجابية.

وحثت اللجنة المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع والحفاظ على المكتسبات الصحية المحققة وتعزيز التعافي المستدام في الدولة.

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