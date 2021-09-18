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الامارات | أبوظبي توقف استخدام "السوار" للقادمين من الخارج والمخالطين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 سبتمبر 2021

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي وقف استخدام السوار الإلكتروني للحجر المنزلي للقادمين من السفر والمخالطين لحالة إيجابية، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021. ويقتصر استخدام السوار الإلكتروني على الحالات الإيجابية.

وحثت اللجنة المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع والحفاظ على المكتسبات الصحية المحققة وتعزيز التعافي المستدام في الدولة.

الغاء «فحص » لدخول أبوظبي من داخل الدولة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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