الامارات | إلغاء متطلبات فحوصات "كوفيد_19" لدخول أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء متطلبات فحوصات "كوفيد_19" لدخول أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي عن تحديث إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، واعتمدت إلغاء متطلبات فحوصات كوفيد-19 للدخول، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021.
يأتي ذلك بعد الإعلان عن تحقيق خفض نسب الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة، وتطبيق نظام المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة.
التفاصيل تباعاً.
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