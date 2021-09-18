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الامارات | إلغاء متطلبات فحوصات "كوفيد_19" لدخول أبوظبي

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء متطلبات فحوصات "كوفيد_19" لدخول أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة في أبوظبي عن تحديث إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، واعتمدت إلغاء متطلبات فحوصات كوفيد-19 للدخول، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن تحقيق خفض نسب الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة، وتطبيق نظام المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة.

التفاصيل تباعاً.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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