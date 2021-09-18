الامارات | محاكم.. أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم.. أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد وغرامة بحق عامل يعمل بإحدى الشركات المساندة في مطار دبي لسرقته ساعة تخص أحد المسافرين أثناء نقل الحقائب. وأفادت تحقيقات النيابة بأن المتهم مكلف بمساعدة المسافرين على حمل أمتعتهم عبر جهاز تفتيش داخلي، وأنه استغل وضع المجني عليه ساعته بصندوق التفتيش وغافله وسرقها. وبعد مرور المجني عليه من جهاز التفتيش اكتشف سرقتها، فأبلغ الشرطة التي عادت إلى الكاميرات وتوصلت إلى المتهم، وتم القبض عليه أثناء محاولته الخروج من المطار، وضبطت الساعة بحوزته، واعترف بسرقتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news