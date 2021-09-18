الامارات | 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

شكرا لقرائتكم خبر عن 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 334 ألفاً و657 فحصاً جديداً لاكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 731 ألفاً و828 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2071 حالة.

‌وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 614 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيهم من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 723 ألفاً و337 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 82 ألفاً و943 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة. وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 19 مليوناً و330 ألفاً و107 جرعات، ويرتفع معدل توزيع اللقاح إلى 195.44 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي تساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

• تقديم 82.943 ألف جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news