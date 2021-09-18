الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلق جامعة الإمارات أنشطة «برنامج خبرة» خلال أكتوبر المقبل للمساهمة في تعزيز البرامج الأكاديمية من خلال الربط ما بين احتياجات سوق العمل والبرامج الأكاديمية.

ويهدف البرنامج إلى تفعيل الشراكة مع خريجي الجامعة والاستفادة من خبراتهم المتراكمة في بناء وتأهيل طلبة الجامعة. وأفاد النائب المشارك للبحث العلمي والمشرف على وحدة التطوير وعلاقات الخريجين في الجامعة، الدكتور أحمد علي مراد، بأن البرنامج يهدف إلى بناء جسور من المعرفة ما بين الخريج والطلبة.

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